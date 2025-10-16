Транспорт

Под Волгоградом отремонтируют участок трассы на Сальск за 1,2 млрд рублей

16.10.2025
В Волгоградской области специалисты приступили к подготовке масштабного обновления региональной трассы 18К-1 «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск». Накануне облкомдортранс объявил о поиске подрядной организации, которой предстоит капитально отремонтировать 20,5 километра дороги.

Согласно проектно-сметной документации, в нормативное состояние будет приведён участок в границах посёлка при ж/д станции «Гремячая» и города Котельниково. Здесь должен быть отфрезерован старый асфальт, укреплено основание дороги и уложено новое покрытие на площади 179 тыс. кв. метров. Также специалистам предстоит обустроить 16 примыканий и заменить находящиеся на обновляемом участке остановочные павильоны.

На финальном этапе будет нанесена разметка, установлены знаки, сигнальные столбики и светофоры, обустроены пешеходные переходы и сформирована обочина.

Подрядчика определят по итогу конкурсных процедур в начале ноября 2025 года. Завершить обновление участка трассы специалистам придётся не позднее 31 августа 2027 года. На эти цели из бюджета Волгоградской области выделено 1,2 млрд рублей.

Дорога 18К-1 «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» имеет общую протяжённость 193,5 километра. Ежесуточно её используют от 3 тыс. до 7 тыс. автомобилей.

Отметим, с 2014 на территории региона дорожными работами охвачено более 5,1 тыс. км дорог. В текущем году в порядок приводят 387 км, в том числе продолжается строительство, реконструкция и капремонт целого ряда масштабных дорожных объектов, имеющих стратегическое значение для Волгоградской области и России в целом — регион активно задействует все доступные механизмы для развития инфраструктуры, в том числе возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

