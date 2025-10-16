Последние секунды жизни странного пешехода перед смертельным ДТП в Волгограде попали на видео





В Красноармейском районе Волгограда произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, который вел себя очень странно. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, все случилось вечером 15 октября на улице Плеханова.





На кадрах, которые зафиксировала камера наружного наблюдения, можно заметить, что волгоградец стоит напротив дома № 178/40 посередине проезжей части, а потом ложится на асфальт. Через несколько десятков секунд его переезжает автомобиль Hyundai Solaris.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой. С чем связаны странные действия погибшего предстоит разобраться полиции.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области