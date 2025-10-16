В Волгограде за счёт турналога горбюджет пополнился на 23 млн рублей





Власти Волгограда рассказали о первом опыте сбора туристического налога. Как сообщает ИА «Высота 102», за 7 месяцев 2025 года гости областного центра пополнили казну на 23,2 млн рублей.

- Согласно установленному порядку, средства местного бюджета используются в том числе для благоустройства и содержания общественных пространств, содержание и модернизацию объектов городской инфраструктуры, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщала редакция, туристический налог введён в России с 1 января 2025 года. В Волгограде была введена минимальная ставка налога – 1% от стоимости проживания, но не ниже 100 рублей. В последствии к 2029 году налог планируется довести до 5%.

Средства уплачиваются физическими лицами и организациями, оказывающими услуги по размещению. Последних в городе насчитывается 114.

Отметим, по итогу 2025 года эксперты прогнозируют что Волгоград посетят 1,2 млн человек. При минимальном уровне взноса в 100 рублей с туриста, благодаря налогу бюджет города в общей сложности должен пополниться на 120 млн рублей.