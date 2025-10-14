Расследования

Особняк вместо домов для сирот: экс-глава Еланского района Литвинов идет под суд

14.10.2025
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы Еланского района Дмитрия Литвинова. По данным надзорного ведомства, бывший чиновник обвиняется по двум статьям уголовного кодекса – о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Преступления, по версии следствия, были совершены при приемке домов для детей-сирот. 

– Установлено, что Литвинов, являясь главой Еланского района, в период с августа 2021 года по октябрь 2022 года обеспечил беспрепятственную приемку 18 четырехквартирных жилых домов для детей-сирот, возведенных в рамках государственных контрактов знакомым индивидуальным предпринимателем Воропаем с нарушением строительных норм и правил, – сообщила ИА «Высота 102» официальный прелставитель прокуратуры региона Оксана Черединина. – При этом общая стоимость имевшихся дефектов и невыполненных строительных работ превысила 22 млн рублей. В свою очередь Воропай осуществил на земельном участке Литвинова строительство для него жилого дома, вложив собственные средства в сумме 3,6 млн рублей.

Литвинов обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).  Предпринимателя Воропая будут судить по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Рассматриваться уголовное дело будет Еланским районным судом Волгоградской области.

Напомним, что силовиками Ливинов был задержан 11 декабря 2024 года. Кадры того, как руководителя в наручниках конвоируют от местной прокуратуры в автозак, публикуют Telegram-каналы.

