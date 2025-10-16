В Волгоградской области падение обломков БПЛА на подстанцию ЛЭП и последующее возгорание привели к отключению света в населенных пунктах. Об этом утром 16 октября сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По данным главы Волгоградской области, падение обломков произошло в Новониколаевском районе.

– Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, – заявил Андрей Бочаров. – В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание.

В настоящее время возгорание на подстанции ликвидируется противопожарными силами. Временно жители населенных пунктов остались без электричеств, но аварийные бригады ведут ремонт.

По словам Андрея Бочарова, повреждений жилых строений в результате ночной атаки и пострадавших нет.