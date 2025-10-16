Рейсы из Питера и в Дубай задерживаются в волгоградском аэропорту

В волгоградском аэропорту после ночных ограничений работы на фоне налетов БПЛА отмечаются задержки нескольких авиарейсов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на справочную аэропорта, с вечера 15 октября и до настоящего времени задерживается вылет из Волгограда в Дубай.

Boeing 737авиакомпании Flydubai должен был вылететь в ОАЭ в 23.20 мск 15 октября, но рейс перенесен на 17:05 мск 16 октября. Задерживается также самолет из Санкт-Петербурга авиакомпании «Победа». Его прибытие ожидается во второй половине дня.

Напомним, что накануне в 23.21 мск в аэропорту был введен план «Ковёр». Временные ограничения на прием и вылет самолетов были сняты в 03:02 мск.





