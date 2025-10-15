В аэропорту Волгограда второй раз сутки ввели план «Ковер»

15 октября в Волгограде второй раз за сутки введён план «Ковёр». Росавиация запретила использовать местный аэропорт и близлежащее воздушное пространство в 23.21 мск.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении федерального агентства.

Отметим, мониторинговые каналы сообщили о фиксации в воздушном пространстве Волгоградской области единичных БПЛА.

Ранее, сообщало ИА «Высота 102», в Волгоградской области объявили беспилотную опасность.