В Новониколаевском районе Волгоградской области, где из-за падения облом БПЛА на подстанцию пропал свет в населенных пунктах, активно ведутся восстановительные работы. Об этом, как передает V102.RU, сообщил глава Новониколаевского района Сергей Парамонов.

- По состоянию на 09.30 текущего дня электроснабжение восстановлено для 70 процентов жителей сельских населенных пунктов Новониколаевского района и для 50 процентов жителей районного центра р. п. Новониколаевский, - сообщил Парамонов в Telegram.

Напомним, что Новониколаевский район был обесточен минувшей ночью в ходе отражения атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков возник пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская. По словам губернатора, повреждений жилых строений в результате ночной атаки и пострадавших нет.





