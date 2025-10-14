Расследования

Тело на улицу, протезы – в кусты: безногого участника СВО до смерти забили под Волгоградом

Расследования 14.10.2025 17:29
14.10.2025 17:29


В городе Волжском Волгоградской области 41-летнего участника СВО, передвигавшегося после полученного ранения на протезах, забили до смерти в одной из квартир дома, расположенного на ул. Карбышева. Тело мужчины было обнаружено прохожими уже на улице – так убийцы планировали замести следы жестокой расправы. 

Уточняется, что страшную находку волжане сделали накануне, 13 октября. На спине и руках погибшего были заметны многочисленные ссадины и кровоподтеки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Были и другие травмы – переломы рёбер и грудной клетки. 

В результате слаженной работы следователей СК города Волжского и полиции по горячим следам был задержан знакомый погибшего. 


– По данным следствия, потерпевший являлся инвалидом и передвигался на протезах. Накануне он находился в квартире знакомого, где в компании нескольких человек распивал спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшему множественные удары руками и металлическим предметом. Спустя некоторое время от полученных травм волжанин скончался на месте происшествия. Впоследствии очевидцы случившегося вынесли тело погибшего на улицу, выбросив протезы на другом участке местности, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

