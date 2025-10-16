Общество

Путин наградил коллектив ВолгГМУ орденом Почета

16.10.2025
Президент России Владимир Путин наградил коллектив Волгоградского медуниверситета орденом Почета - госнаградой, которая вручается за значимые достижения перед обществом и страной. Как сообщает V102.RU со ссылкой на президентский указ, орден Почета присвоен за заслуги в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров и научно-педагогической деятельности.

Напомним, что Волгоградский государственный медицинский университет в текущем году отпраздновал 90-летие. Ранее работников вуза поздравил губернатор Андрей Бочаров, который вручил коллективу орден «За заслуги перед Волгоградской областью» за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и Российской Федерации, высокие достижения в сфере высшего образования, научно-педагогической деятельности, заслуги в сбережении здоровья и сохранении жизни людей.

ВолгГМУ входит в топ лучших вузов России по рейтингам независимых агентств. Университет объединяет собственный медколледж, филиал в Пятигорске, научный центр инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством, центр электронного медицинского образования с симуляционным центром доврачебной помощи и аккредитации специалистов СПО, аккредитационно-симуляционные центры, три собственные медорганизации, ФОК, центр стоматологических практик, федеральный центр поддержки разработки и производства экзопротезов, симуляционная аптека ВолгГМУ и другие объекты. Материально-техническую базу ВолгГМУ составляют 12 учебных корпусов и 73 кафедры, более половины из которых располагаются в клиниках Волгограда и Волжского.


