Волгоградские пенсионеры будут получать региональные доплаты от СФР

С 2026 года полномочия по региональным доплатам к пенсии передаются Соцфонду, передает V102.RU со ссылкой на СФР.

- Решение о передаче выплаты в ведение фонда приняли все субъекты. Единственным регионом, который продолжит самостоятельно назначать доплату, останется Москва, - пояснили в организации.

Как пояснил глава Соцфонда Сергей Чирков, пенсионеры начнут получать региональную доплату в беззаявительном порядке, в одной выплате с пенсией. Людей избавят от необходимости отслеживать поступления из разных источников и подавать какие-либо документы для оформления.

В настоящее время Соцфонд выплачивает федеральную доплату к пенсии в 59 субъектах России. В 30 субъектах жители получают региональную доплату от органов социальной защиты. С нового года обе доплаты к пенсии будут синхронизированы в формат одного окна и предоставляться по единому стандарту.

В СФР напомнили, что по действующим правилам социальную доплату устанавливают, если доходы пенсионера оказываются ниже прожиточного минимума. В случае, если прожиточный минимум в регионе меньше федерального, то доплату назначает Соцфонд России. В противном случае - органы социальной защиты населения.

