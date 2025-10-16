Цена АИ-92 опять обновила исторический максимум в России





Стоимость бензина АИ-92 по индексу европейской части России, по которому рассчитывают компенсацию нефтяным компаниям разницы между экспортными ценами и ценами внутри страны, достигла уровня 74 235 рублей. Об этом сообщается на сайте биржи.

Предыдущий исторический максимум цены на данный вид топлива был достигнут 25 сентября. Тогда стоимость тонны достигла 73 840 рублей.

В то же время цена на бензин Аи-95 выросла на 0,53% - 80 460 тысяч рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,23% - до 70 382 тысяч рублей за тонну.