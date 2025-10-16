Атаку 11 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской области

В Волгоградской области за минувшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников. Такие данные опубликовало Минобороны.
Всего было сбито 51 беспилотника в 9 регионах России. Помимо волгоградского региона:
12 БПЛА – над территорией Саратовской области,
8 БПЛА – над территорией Ростовской области,
6 БПЛА – над территорией Республики Крым,
4 БПЛА – над территорией Брянской области,
4 БПЛА – над территорией Воронежской области,
3 БПЛА – над территорией Белгородской области,
1 БПЛА – над территорией Курской области,
1 БПЛА – над акваторией Черного моря,
1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.
Напомним, обломки БПЛА повредили подстанцию ЛЭП Балашовская в Новониколаевском районе Волгоградской области. Повреждений жилых строений в результате ночной атаки и пострадавших нет.