Атаку 11 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской области

16.10.2025 08:17
В Волгоградской области за минувшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников. Такие данные опубликовало Минобороны.

Всего было сбито 51 беспилотника в 9 регионах России. Помимо волгоградского региона:

12 БПЛА – над территорией Саратовской области, 

8 БПЛА – над территорией Ростовской области, 

6 БПЛА – над территорией Республики Крым, 

4 БПЛА – над территорией Брянской области, 

4 БПЛА – над территорией Воронежской области, 

3 БПЛА – над территорией Белгородской области, 

1 БПЛА – над территорией Курской области, 

1 БПЛА – над акваторией Черного моря,

1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Напомним, обломки БПЛА повредили подстанцию ЛЭП Балашовская в Новониколаевском районе Волгоградской области. Повреждений жилых строений в результате ночной атаки и пострадавших нет.

