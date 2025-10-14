Волгоградский цирк откроется после реконструкции до конца года

Волгоградский цирк готовится к открытию после масштабной реконструкции, которая была здесь проведена. Как сообщает ИА «Высота 102», первые представления для широкой публики здесь могут дать уже в ближайшие месяцы.

– Реконструкция в здании Волгоградского цирка вышла на финишную прямую. В настоящее время во внутренних помещениях завершается подключение коммуникаций. Ориентировочно в 20-х числах декабря цирк распахнет свои двери для публики, – сообщили информагентству в комитете культуры Волгоградской области.

Не исключено, что в цирке состоятся и новогодние представления. Сейчас руководство учреждения верстает планы на предстоящие январские каникулы. Как только окончание реконструкции будет документально подтверждено, Волгоградский цирк сможет утвердить программу представлений. Переговоры с цирковыми труппами уже ведутся.