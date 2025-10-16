



Председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева удостоена высокой государственной награды. Соответствующий указ, сообщает ИА «Высота 102», был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Согласно тексту документа, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ирина Анатольевна удостоена цитата: «За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Возглавляемый Ириной Соловьевой комитет по экологии Волгоградской областной думы является инициатором многих законодательных инициатив в области охраны окружающей среды. На недавней 43-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА), к примеру, волгоградские парламентарии под началом Соловьевой озвучили целый ряд законодательных инициатив, среди которых, напомним, – усиление государственного экологического контроля в области охраны и использования охотресурсов, особо охраняемых природных территорий, животного мира и рыболовства. Данное предложение было принято делегатами конференции на рассмотрение.

Также напомним, что Ирина Соловьева возглавляет в региональном парламенте Экологический совет, куда входят не только чиновники и депутаты, но и представители научной сообщества, активисты. Совет осуществляет надзорные и контрольные функции, решая задачи по обеспечению благоприятной экологической обстановки в регионе. Награжденная Владимиром Путиным Ирина Соловьева лично принимает участие во всех совещаниях, в том числе и выездных.