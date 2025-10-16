Общество

Путин наградил за заслуги главу комитета облдумы по экологии Ирину Соловьеву

Общество 16.10.2025 11:33
0
16.10.2025 11:33


Председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева удостоена высокой государственной награды. Соответствующий указ, сообщает ИА «Высота 102», был подписан президентом России Владимиром Путиным. 

Согласно тексту документа, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ирина Анатольевна удостоена цитата: «За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».  

Возглавляемый Ириной Соловьевой комитет по экологии Волгоградской областной думы является инициатором многих законодательных инициатив в области охраны окружающей среды. На недавней 43-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА), к примеру, волгоградские парламентарии под началом Соловьевой озвучили целый ряд законодательных инициатив, среди которых, напомним, – усиление государственного экологического контроля в области охраны и использования охотресурсов, особо охраняемых природных территорий, животного мира и рыболовства. Данное предложение было принято делегатами конференции на рассмотрение.

Также напомним, что Ирина Соловьева возглавляет в региональном парламенте Экологический совет, куда входят не только чиновники и депутаты, но и представители научной сообщества, активисты. Совет осуществляет надзорные и контрольные функции, решая задачи по обеспечению благоприятной экологической обстановки в регионе. Награжденная Владимиром Путиным Ирина Соловьева лично принимает участие во всех совещаниях, в том числе и выездных.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.10.2025 11:49
Общество 16.10.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 10:15
Общество 16.10.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 10:15 Реклама
Общество 16.10.2025 10:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2025 10:01
Общество 16.10.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 09:36
Общество 16.10.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 08:17
Общество 16.10.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 08:01
Общество 16.10.2025 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 07:10
Общество 16.10.2025 07:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 06:25
Общество 16.10.2025 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2025 05:51
Общество 16.10.2025 05:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2025 23:48
Общество 15.10.2025 23:48
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2025 23:13
Общество 15.10.2025 23:13
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2025 20:36
Общество 15.10.2025 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2025 20:25
Общество 15.10.2025 20:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.10.2025 19:28
Общество 15.10.2025 19:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:08
В Волгограде уволен с поста глава Облкомспорта Владимир ПопковСмотреть фотографии
11:49
Рейсы из Питера и в Дубай задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:33
Путин наградил за заслуги главу комитета облдумы по экологии Ирину СоловьевуСмотреть фотографии
10:59
Последние секунды жизни странного пешехода перед смертельным ДТП в Волгограде попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Под Волгоградом отремонтируют участок трассы на Сальск за 1,2 млрд рублейСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области возвращают свет в дома после атаки на подстанциюСмотреть фотографии
10:15
Расчетный центр ИВЦ ЖКХ объявил победителей акции «Электронная квитанция»Смотреть фотографии
10:01
Судью из Ростова лишили статуса после конфликта с РосгвардиейСмотреть фотографии
09:36
Путин наградил коллектив ВолгГМУ орденом ПочетаСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде админу «Острова Свободы» Серенко на два месяца продлили арестСмотреть фотографии
08:45
Цена АИ-92 опять обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
08:17
Атаку 11 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
Власти обесточенного после атаки района Волгоградской области обратились к жителямСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области к 2030 году отремонтируют 900 км дорог за 33,1 млрд рублейСмотреть фотографии
07:10
В Волгограде за счёт турналога горбюджет пополнился на 23 млн рублейСмотреть фотографии
07:10
В Камышине родным погибших бойцов СВО передали ордена и медалиСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде пытавшая сына утюгом Синельникова не смогла разжалобить облсудСмотреть фотографии
06:42
Массированная атака ВСУ по энергообъектам отражена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:25
Начало отдыха волгоградцев в Дубае перенеслось из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
05:51
Волгоградские пенсионеры будут получать региональные доплаты от СФРСмотреть фотографии
23:48
В аэропорту Волгограда второй раз за сутки ввели план «Ковер»Смотреть фотографии
23:17
По самые помидоры: цены на томаты выросли в Волгограде на 8%Смотреть фотографии
23:13
Беспилотную опасность объявили в Волгограде вечером 15 октябряСмотреть фотографии
22:42
Волгоградские АЗС задрали ценники на все марки бензина и соляркуСмотреть фотографии
21:17
С волгоградца взыскали 260 тыс. рублей за свалку в ГородищеСмотреть фотографии
20:56
В Астрахани Сталин незаметно «сверг» Ленина с пьедесталаСмотреть фотографии
20:36
В волгоградском ЦПКиО начали «раздевать» колесо обозрения: фотоСмотреть фотографии
20:25
Фейков много, правда – одна: волгоградцам дали совет, где проверять информациюСмотреть фотографии
20:00
Известный тренер из Сербии проведёт мастер-класс по баскетболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:28
Силовики нашли на свекольных плантациях под Волгоградом 36 нелегаловСмотреть фотографии
 