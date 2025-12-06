



Жители Волгоградской области продолжают делится с редакцией ИА «Высота 102» кадрами запутавшихся в календаре растений. Многочисленные цветы и даже ягодные культуры продолжают радовать своих владельцев несмотря на надвигающиеся холода.

Волгоградка по имени Ольга прислала в информагентство фото цветущей душистой фиалки. Многолетнее растение в обычных условиях зацветает в конце апреля — начале мая, но из-за аномально тёплой осени выдало бутоны в канун декабря.





Татьяна и Юлия поделились цветением петуний, а также мальвы розовой.





В Алексеевском районе во дворе местной жительницы по имени Олеся распустились кусты календулы.





Волгоградка по имени Ольга запечатлела в своём дворе цветущую герань. По словам женщины, снимок сделан 5 декабря.





Ещё одна жительница региона запечатлела надумавший цвести декоративный кустарник вейгелу пестролистную, родом из восточного Китая. А Елена Сербина засняла зимнее цветение на волгоградской земле мексиканского растения — эшшольции.





Оксана Ганзенко поделилась кадрами вызревших плодов клубники и малины. По словам волгоградки, неожиданный, декабрьский урожай пришёлся домочадцам по вкусу.

Фото: читатели ИА «Высота 102»