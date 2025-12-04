



В Ростовской области на совещании под руководством губернатора Юрия Слюсаря обсудили вопросы состояния рыбных ресурсов. В мероприятии, сообщает Привет-Ростов, приняли участие представители научного сообщества – оно проходит на научно-экспедиционной базе «Кагальник» ЮНЦ РАН. В ходе совещания эксперты обратили внимание на осолонение Азовского моря, что приводит к вытеснению морскими видами речных.

В целом, как было отмечено участниками дискуссионной площадки, Ростовский регион сохраняет высокие показатели в аквакультуре: за год хозяйства выращивают 28 тысяч тонн рыбы, фермеры продолжают разведение форели и осетровых. В частности, осетровыми пополняются Дон и Таганрогский залив. По предварительным оценкам ученых, восстановление ценных видов может занять около 15 лет.

– Одновременно эксперты обращают внимание на осолонение Азовского моря, которое приводит к изменению структуры вылова. На месте традиционных речных видов всё чаще появляются морские. В уловах рек и залива 75 процентов составляют карась и пиленгас, которые вытесняют сазана, леща и рыбца, – передает ростовское издание. – Юрий Слюсарь поручил найти решения, которые позволят развивать хозяйство без ущерба для экосистемы.

Дополнительный удар по ресурсам наносят браконьеры, в связи с чем ростовские власти намерены усилить борьбу с нарушителями.