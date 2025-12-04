РКН заблокировал SnapChat в России





В ведомстве считают, что американское мобильное приложение используется в том числе для организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости. Ранее пользователи жаловались на сбои в его работе.

SnapChat - американское мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Особенность его в том, что отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или 24 часа.

- В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года, - пояснили в РКН.



В ведомстве добавили, что приложение используется также для совершения мошеннических и иных преступлений против россиян.







