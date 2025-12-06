Новый штамп начнут проставлять в паспортах волгоградцев с 1 января





C 2026 года в паспортах волгоградцев может появиться новая отметка. 1 января начнут действовать поправки в законодательстве о проставлении в документе, удостоверяющем личность, штампа с номером ЕРН. По данным «Парламентской газеты», новый индификатор будут вписывать в документ сотрудники МВД и МФЦ.

Штамп с уникальным индификатором придёт на смену ИНН и поможет гражданам удобнее получать государственные услуги, а также взаимодействовать с различными органами. Отметка будет состоять из 12-значного номера. Её присвоят гражданину один раз и на всю жизнь. Данная информация позволит быстрее подтверждать свою личность.

- Это уникальный номер записи, с которым государственные системы узнают вас и связывают между собой ваши же данные из разных реестров. В паспорте этот номер будет оформляться отдельным штампом налогового органа примерно в том же блоке, где сегодня ставят отметку об ИНН: указание инспекции, сам код ИД ЕРН, дата внесения и подпись должностного лица с печатью, - приводят журналисты слова зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Отметим, номер ЕРН будет проставляться в заявительном порядке. Чтобы внести соответствующие данные в паспорт, гражданину придётся самостоятельно обратиться в МФЦ.