Roblox всё? Роскомнадзор заблокировал популярную среди подростков игру

03.12.2025 17:10
Пользователи в России 3 декабря сообщили о масштабном сбое в работе платформы популярной детской игры Roblox. Уточняется, что серверы игры перестали открываться и загружаться с самого утра. К вечеру стало известно о том, что Роскомнадзор заблокировал доступ россиян к этой игре. 

В результате масштабного сбоя игроманы, большинство из которых – пользователи подросткового возраста, не смогли войти утром в свои аккаунты, а при запуске игры на экранах появлялось уведомление об ошибке подключения. По данным сервиса Downdetector, за несколько утренних часов поступило свыше 1234 жалобы от российских пользователей. Больше всего фиксировалось жалоб в северной части России: из Хабаровсокго края, Сахалинской, Магаданской и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа.

Вечером 3 декабря СМИ сообщили о том, что Роскомнадзор заблокировал Roblox. Причиной называют массовое распространение экстремистских материалов в этой игре. 

