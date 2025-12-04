Сервис онлайн-звонков FaceTime блокируют в России

Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса онлайн-звонков FaceTime. Решение было принято на основании данных, полученных от силовиков, пояснили в РКН.

- По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан, - сообщила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Ранее пользователи сообщали о нестабильной работе приложения, но тогда об ограничениях его работы не сообщалось.

Отметим, что FaceTime — сервис для онлайн-звонков, разработанный компанией Apple.