Сервис онлайн-звонков FaceTime блокируют в России

04.12.2025 12:16


Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса онлайн-звонков FaceTime. Решение было принято на основании данных, полученных от силовиков, пояснили в РКН.

- По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан, - сообщила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Ранее пользователи сообщали о нестабильной работе приложения, но тогда об ограничениях его работы не сообщалось.

Отметим, что FaceTime — сервис для онлайн-звонков, разработанный компанией Apple.

