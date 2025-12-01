Федеральные новости

СМИ: Мэр Батайска заявил, что восстанавливать дома после атаки должна Украина

01.12.2025 12:40
01.12.2025 12:40


В Батайске Ростовской области на встрече с жильцами домов, поврежденных во время атаки украинскими БПЛА, мэр города Валентин Кукин признал, что не видит возможности профинансировать восстановление объекта за счёт городского бюджета. Об этом сообщает Привет-Ростов. 

– Слова Кукина стали неожиданностью для жителей, которые ожидали услышать подробный план работ, – передает ростовское СМИ. – Градоначальник отметил, что действующее законодательство не позволяет использовать иные источники финансирования, кроме средств, которые должна предоставить Украина.

Также сообщается, что мэр Батайска,  приезжал к повреждённой многоэтажке, где «ограничился формальными комментариями и фотографированием». А вот признание в нехватке средств, уточняют журналисты, прозвучали уже тогда, когда Кукин общался с узким кругом жителей.  

Уточняется, что представители компании-застройщика предложили закрыть пробоину в несущей стене. Однако, уверены жители, эти меры не позволят вернуть полноценный тепловой контур здания.

