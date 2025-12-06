Небо над Волгоградом закрыто для полетов из-за угрозы атаки БПЛА





Аэропорт Волгограда в ночь с 6 на 7 декабря вновь провел в закрытом режиме по решению Росавиации. Федеральное агентство воздушного транспорта объявило об ограничении полетов после полуночи.

— В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в официальном сообщении федерального авиационного агентства.

Оповещение опубликовано в 22:59. Также мониторинговые каналы сообщили о фиксации нескольких беспилотниках, движущихся в сторону Волгоградской области.