«Сами пока ничего не знаем»: в Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»

Общество 06.12.2025 21:26
6 декабря в Советском районе Волгограда произошла экстренная эвакуация торгово-развлекательного комплекса «Акварель». По информации очевидцев, примерно за час до окончания рабочего времени в здании включились громкоговорители с призывом к посетителям покинуть объект.



- Передается важное сообщение: по техническим причинам просим вас немедленно покинуть здание торгового центра. Наши сотрудники помогут вам, — говорится в аудио оповещении.

Редакции удалось созвониться с администратором ТРК. По словам специалиста, эвакуация действительно идёт, однако информации о её причинах у сотрудников нет.

- Сейчас все выходят на улицу, помогаем посетителям. Мы пока сами ничего не знаем, — подчеркнула девушка.

По словам сотрудницы, ни о каких учениях персонал заранее не предупреждали.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области от комментариев отказались, переадресовав вопросы о причинах происходящего в региональный главк МВД.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me

