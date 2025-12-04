Федеральные новости

В Кремле анонсировали прямую линию с Путиным 19 декабря

04.12.2025 09:56
04.12.2025 09:56


Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря в 12:00 мск. Об этом 4 декабря сообщила пресс-службе Кремля в Telegram-канале.

— 19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны, — говорится в сообщении. 

Задать вопрос главе государства можно будет с помощью сайта программы, а также через мобильное приложение. Видеовопросы можно отправить Путину в соцсетях «ВКонтакте»,  «Одноклассники» и «Max». 

Фото kremlin.ru

10:40
350 кг меда с пасеки под Волгоградом забраковал РоссельхознадзорСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области каждый второй житель привился от гриппаСмотреть фотографии
09:56
В Кремле анонсировали прямую линию с Путиным 19 декабряСмотреть фотографии
09:43
Вылет волгоградцев в Дубай задержали на 18 часовСмотреть фотографии
09:42
Билайн повысил надежность и устойчивость опорной сети для 9 млн клиентовСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
09:10
В Волжском нанятый на уборку дачи рецидивист обманул участника СВОСмотреть фотографии
08:50
В МЧС рассказали, что горело в Ворошиловском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
08:47
Плата за воду в квартирах без счетчиков резко вырастет для волгоградцевСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде простятся с педагогом и отцом депутата облдумы Владимиром КалашниковымСмотреть фотографии
08:03
Задержанного за вымогательство блогера Ульянова перевели из больницы в ИВССмотреть фотографии
07:44
Украинские БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионахСмотреть фотографии
07:23
Уничтожали всё живое: двоих мужчин задержали на Дону за варварский улов 23 кг рыбыСмотреть фотографии
06:56
Свежие огурцы и бананы подорожали в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:27
В Волгограде аэропорт открыли 4 декабря после беспилотной угрозыСмотреть фотографии
06:05
Цены на дизтопливо и бензин идут вверх в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:59
В Волгограде объявили угрозу БПЛА и закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:09
На Дону в Волгоградской области выловили всего разрешенного лещаСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде в первом чтении утверждён бюджет-2026: на что потратят миллиардыСмотреть фотографии
19:39
В Госдуме пообещали защитить покупателей квартир от прецедента ДолинойСмотреть фотографии
18:46
Опубликовано видео задержания цыгана, сжегшего волгоградкуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:32
«Сколько ты убил?»: маги «Битвы экстрасенсов» раскроют тайну одержимой волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
В Волгограде осудили шайку сбытчиков контрафактного алкоголя и табакаСмотреть фотографии
17:53
Не пожар, а убийство: 17-летний цыган избил и заживо сжег 60-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
17:23
Врачи спасли волгоградца с застрявшим в лице гарпуномСмотреть фотографии
17:10
Roblox всё? Роскомнадзор заблокировал популярную среди подростков игруСмотреть фотографии
17:05
Дед Мороз явится волгоградцам волгоградцам в первую субботу декабряСмотреть фотографии
16:44
Застройка промзон и «кольцевание» продольных: в Волгограде депутаты одобрили новый генпланСмотреть фотографии
15:49
В Котово устранили утечку газа на ул. ЧапаеваСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде пожар на ул. Козловской локализован на площади 180 кв. метровСмотреть фотографии
 