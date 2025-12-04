В Кремле анонсировали прямую линию с Путиным 19 декабря





Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря в 12:00 мск. Об этом 4 декабря сообщила пресс-службе Кремля в Telegram-канале.

— 19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны, — говорится в сообщении.

Задать вопрос главе государства можно будет с помощью сайта программы, а также через мобильное приложение. Видеовопросы можно отправить Путину в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Max».

Фото kremlin.ru