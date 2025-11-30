Федеральные новости

В Госдуме заявили, что Max полностью заменил WhatsApp*

Федеральные новости 30.11.2025 20:05
0
30.11.2025 20:05


В Госдуме заявили об окончании процесса импортозамещения мессенджера WhatsApp* российским приложением Max. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

- Благодаря стремительному развитию национальной платформы Mах, работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается, - рассказал парламентарий в своем канале в Max.

Также он добавил, что руководство WhatsApp* не стал пытаться наладить отношения с российскими регуляторами, игнорируя законодательство РФ. 

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
30.11.2025 20:05
Федеральные новости 30.11.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.11.2025 07:20
Федеральные новости 30.11.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.11.2025 06:31
Федеральные новости 29.11.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.11.2025 17:34
Федеральные новости 28.11.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 13:58
Федеральные новости 26.11.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 12:11
Федеральные новости 26.11.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 10:23
Федеральные новости 26.11.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 20:53
Федеральные новости 25.11.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 18:54
Федеральные новости 25.11.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 15:49
Федеральные новости 25.11.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 05:50
Федеральные новости 25.11.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 15:05
Федеральные новости 24.11.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 12:13
Федеральные новости 24.11.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 07:16
Федеральные новости 24.11.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.11.2025 08:49
Федеральные новости 23.11.2025 08:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
В Волгограде пенсионерка отдала сбережения «финансовым контролерам»Смотреть фотографии
20:51
В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2,5 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
20:05
В Госдуме заявили, что Max полностью заменил WhatsApp*Смотреть фотографии
19:30
Последний аккорд осени: смотрим на Волгоград за несколько часов до зимыСмотреть фотографии
18:45
Синоптики рассказали, какой будет первый месяц зимы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде ушел из жизни 101-летний ветеран ВОВ Георгий РоговойСмотреть фотографии
17:46
«Ситуация крайне непроста»: волгоградские эксперты - о том, как безопасно купить квартиру на вторичном рынкеСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде подростки решили угнать «семерку» для покатушекСмотреть фотографии
16:47
Волгоградкам рассказали о мерах поддержки матерейСмотреть фотографии
16:24
Ждём перемен? «Ротор» в последнем матче года сыграл вничью с «Енисеем»Смотреть фотографии
15:13
На трассе под Волгоградом выгорел полуприцеп фуры: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:59
Стало известно состояние пострадавших от БПЛА в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:42
Волгоградку арестовали за нападение с ножом на своего бойфрендаСмотреть фотографии
14:10
Столетнюю антикварную тарелку продают в Волгограде за 12,5 млн рублейСмотреть фотографии
13:42
«Ты держишь в руках целый мир»: мама пятерых детей - о секретах воспитания и синдроме многодетностиСмотреть фотографии
13:06
Аферист под видом экс-руководительницы выманил у волгоградки 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде продают за 80 млн бывшую базу кондитерской фабрикиСмотреть фотографии
11:31
Мошенники придумали новую схему с фальшивыми товарными чекамиСмотреть фотографии
10:48
Волгоградка хотела избежать наказания и придумала историю с похищением буренкиСмотреть фотографии
10:00
«Это что-то слишком высокое»: волгоградцы трогательно поздравили своих мамСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
Бастрыкин поручил помочь с жильем многодетной матери из Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:56
Две фуры не поделили полосу на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:03
Четыре вспышки на Солнце спровоцируют головные боли волгоградцам 30 ноябряСмотреть фотографии
07:51
Новые платные парковки в Волгограде заработают с 1 декабряСмотреть фотографии
07:33
Министр обороны Белоусов вручил Золотую Звезду волгоградскому капитану казачьего полкаСмотреть фотографии
07:20
В Минобороны рассказали о ночной атаке 33 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:10
МЧС опубликовало видео ликвидации найденной в центре Волгограда бомбыСмотреть фотографииCмотреть видео
06:57
В Волгограде и области ожидается гололедица и туман на новой неделеСмотреть фотографии
06:28
«Ноябрь сошел с ума»: в Волгограде к концу осени поспевают малина и ежевикаСмотреть фотографии
21:50
УФСИН проверяет сообщения о вымогательствах в ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
 