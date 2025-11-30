В Госдуме заявили, что Max полностью заменил WhatsApp*

В Госдуме заявили об окончании процесса импортозамещения мессенджера WhatsApp* российским приложением Max. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
- Благодаря стремительному развитию национальной платформы Mах, работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается, - рассказал парламентарий в своем канале в Max.
Также он добавил, что руководство WhatsApp* не стал пытаться наладить отношения с российскими регуляторами, игнорируя законодательство РФ.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена