В Госдуме заявили, что Max полностью заменил WhatsApp*





В Госдуме заявили об окончании процесса импортозамещения мессенджера WhatsApp* российским приложением Max. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

- Благодаря стремительному развитию национальной платформы Mах, работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается, - рассказал парламентарий в своем канале в Max.

Также он добавил, что руководство WhatsApp* не стал пытаться наладить отношения с российскими регуляторами, игнорируя законодательство РФ.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена