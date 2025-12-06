



В администрации Волгоградской области прокомментировали новый региональный законопроект, обязывающий фирмы со штатом более 100 человек предоставлять не менее 1% от общего количества рабочих мест участникам специальной военной операции по защите Донбасса. По информации властей, за уклонение от новых правил юрлица действительно будут наказывать, однако не рублём.

- Сейчас законопроект проходит согласования, и в текущем виде документ штрафов не предусматривает. В документе действительно содержится отсылка на КоАП, однако конкретные меры ответственности бизнеса, возможно, будут уточнены дополнительными документами, однако штрафные санкции они включать не будут, - подчеркнули в облкомтруде.

Отметим, как ранее сообщала редакция, планируется, что новый региональный закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Он предусматривает ежеквартальные отчёты организаций о штате сотрудников и количестве работающих ветеранов СВО.