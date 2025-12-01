Федеральные новости

Жильцов МКД предложили избавить от платы за парковки

В Госдуму внесли законопроект об отмене платы за парковки для сотрудников и посетителей социальных учреждений, а также для жильцов МКД в пределах жилых зон. Соавторами законопроекта стали депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев. 

В частности, законопроект предполагает освобождение от платы за парковку автомобилей сотрудников и посетителей соцучреждений – школ, детских садов, больниц, поликлиник, объектов спорта и культуры. 

Люди приезжают сюда работать, решать свои насущные вопросы, проблемы, и деньги за парковку автомобилей рядом с соцобъектами с них брать нельзя, – заявил Сергей Миронов.

Поправками в закон «Об организации дорожного движения» предполагается также освобождение от платы за парковку в пределах жилых зон жителей близлежащих многоквартирных домов. Авторы инициативы считают, что современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости и приводит к росту социальной напряженности. 

Авторы корректировок закона предлагают Госдуме поддержать эти изменения в пользу граждан. 

К слову, в Волгограде жители многоэтажек, которые находятся рядом с платными парковками, не имеют льгот при оплате стоянок автомобилей. При этом они страдают от наплыва чужих машин во дворах своих домов, так как водители стремятся сэкономить на парковке. Между тем, например, в Воронеже жильцы МКД могут приобрести годовой абонемент на размещение авто на платной стоянке за 1800 рублей. 

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 декабря,  заработали новые парковочные пространства в центре Волгограда. 

