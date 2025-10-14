



14 октября в Центральном районе Волгограда встало трамвайное движение на участке в границах остановки «ул. Голубинская». Один из вагонов, движущийся по направлению к «Строительному техникуму», задел пытающийся проскочить переезд внедорожник.

По данному участку путей проходят трамвайные маршруты №№ 1, 4, 5, 6. Очевидцы сообщают, что в настоящее время движение здесь остановлено. Участники ожидают приезда инспекторов для оформления ДТП.

Информацию об аварии подтвердили и в городском центре управления пассажирскими перевозками. Специалисты рекомендуют пассажирам по возможности выбирать альтернативные маршруты общественного транспорта.

Ситуацию прокомментировали в диспетчерской Волгоградского трамвая. Из-за ДТП подвижной состав перешёл на временную схему работы:

- В связи с ДТП временно изменены границы движения трамвая маршрутов N°1, N°4, N°5, N°6 и N°10. Трамвай маршрута N°1 осуществляет движение в границах остановок «Мончегорская ул. - ул. КИМ». Трамвай маршрута N°4 осуществляет движение в границах остановок «Обувная фабрика - ул. Радомская». Трамвай маршрута N°6 осуществляет движение в границах остановок «Школа N°36 - Детский центр». Трамвай маршрутов N°5 и N°10 осуществляет движение в границах остановок «ул. Хорошева - Детский центр».

Фото: Жесть Волгограда / t.me