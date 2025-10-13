Экономика

УФАС увидело картельный сговор 50 перевозчиков в Волжском по тарифу на проезд

Экономика 13.10.2025 16:33
Волгоградское УФАС выявило картельный сговор и возбудило дело в отношении 50 маршрутчиков в Волжском, которые весной текущего года одновременно повысили плату за проезд с 35 до 50 рублей, передает V102.RU.

Как сообщили в антимонопольном органе, перевозчики подозреваются в нарушении п.1 ч.1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В случае установления вины всем участникам картеля грозят крупные штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП. 

Так, для юридических лиц они могут составить от  3/100 до 15/100 размера суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, либо размера суммы расходов на приобретение товара (работы, услуги). Должностным лицам также грозят штрафы и дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет.

В УФАС напомнили, что в апреле 2025 года в Волжском перевозки одновременно повысили стоимость проезда на муниципальных маршрутах. Он подорожал сразу на 40%. 

- Вслед за повышением стоимости проезда в автобусах и трамваях АО «Волжская А/К 1732», которое обслуживает регулируемые перевозки, цену на проезд подняли и предприниматели, которые осуществляют перевозки по нерегулируемым тарифам. Перевозчики не смогли подтвердить экономическое обоснование внезапного и существенного повышения стоимости проезда, - сообщили в антимонопольном ведомстве.

Напомним, что весной этого года частные перевозчики подняли свои расценки вслед за АО «Волжская А/К 1732». Эта автоколонна обслуживает опорную сеть муниципальных маршрутов автобусов и трамваев по регулируемым тарифам. Такой скачок цен власти объяснили высокой изношенностью подвижного состава и низкой рентабельностью перевозок. Примечательно, что ранее Волгоградское УФАС отказало в возбуждении дела по нарушению антимонопольного законодательства в связи с повышением проезда в Волжском. На эту ситуацию обратил внимание и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку по информации о нарушении прав жителей  Волжского.

Фото из архива V102.RU

