Мясо и овощи для борща подорожали для волгоградцев

Экономика 09.10.2025 08:48
Волгоградской области вновь выросли цены на популярные продукты. По данным Волгоградстата, подорожало мясо всех видов. Говядина стоит в среднем теперь 606 рублей, баранина – 702 рубля свинина – 396 рублей, курятина – 214 рублей. Увеличилась стоимость колбасы полукопченой до 583 рубля – рост составил 2,26%. Маргарин подорожал на 2% - до 237 рубля за кг., сметана – на 1,1% (343 рубля).

Также увеличилась стоимость хлеба – на 1,6% (81 рубль за кг).  Волгоградстат отметил и подорожание пшена на 2,18% (43,72 рубля). 

Кроме того, выросли цены на все овощи. Больше всего – на помидоры. Рост составил 15,6% (135 рублей за кг). Стоимость картофеля увеличилась на 6,6% (37,72 рубля). Подорожали также капуста, лук, морковь, свекла – все ингредиенты для борща.


11:11
Под Волгоградом ликвидировано открытое горение на объекте ТЭК после падения БПЛАСмотреть фотографии
11:10
Не выдержало сердце: в Волгоградской области простились с 37-летним бойцом СВО с позывным «Дикий»Смотреть фотографии
10:47
Океанолог спрогнозировал затопление Ростова и Кубани к концу векаСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде маршрутка №3С столкнулась с грузовиком на ул. ЛавровойСмотреть фотографии
10:24
Поддержим производителя Азелита!Смотреть фотографии
10:15
Иранские футболисты уже гостили в Волгограде: вспоминаем матч полувековой давностиСмотреть фотографии
09:51
В МЧС России назвали причину возгорания 50 га в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
09:27
Камышинский суд ограничил волгоградцам доступ к покупке анонимных сим-картСмотреть фотографии
09:00
Почти 700 соцобъектов Волгограда получают теплоСмотреть фотографии
08:48
Мясо и овощи для борща подорожали для волгоградцевСмотреть фотографии
08:31
В Волжском болельщиков развезут допавтобусы после матча России и ИранаСмотреть фотографии
08:16
4475 жителей 10 городов Волгоградской области переселят из аварийных домовСмотреть фотографии
07:56
Огненное шоу устроят в Волгограде после матча России и ИранаСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: в Волгоградской области сбили 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:20
Популярный АИ-92 больше всего подорожал в Волгограде за неделюСмотреть фотографии
06:24
Беспилотная опасность длилась в Волгоградской области 6 часовСмотреть фотографии
06:05
Закрытие аэропорта отодвинуло отпуск волгоградцев в АнтальеСмотреть фотографии
05:48
Бочаров: обломки БПЛА вызвали пожар на объектах ТЭК в Котовском районеСмотреть фотографии
22:28
Пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 50 гаСмотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области бензин и дизель ушли в отрывСмотреть фотографии
20:24
«Волгоград – супер»: сборная России прибыла в город-геройСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
«Уходит корнями в века»: в Волгограде эксперты обсудили стратегическое партнёрство России и ИранаСмотреть фотографии
19:05
В Волгограде Hyundai влетел в маршрутку №260 на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Аэропорт опубликовал видео встречи футболистов Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Волгоград заволакивает дымом ландшафтного пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
В Волго-Ахтубинской пойме ветер раздул пожар до 20 гектаровСмотреть фотографииCмотреть видео
16:29
Отказ судьи Кузнецова выносить приговор Ивану Гелю облсуд признал незаконнымСмотреть фотографии
16:22
Волгоградка размозжила мужу голову топоромСмотреть фотографии
16:10
Самолет со сборной Ирана прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде более 500 соцобъектов подключили к теплуСмотреть фотографии
 