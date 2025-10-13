Кафе и рестораны выставили волгоградцам счетов на 28,5 млрд рублей





Жители Волгоградской области с начала 2025 года и по август оставили в кафе и ресторанах на 14,4% больше денег, чем за тот же период 2024 года. Общий счет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, вышел на 28,5 млрд рублей.

По данным статистиков, чаще всего жители Волгоградского региона предпочитают трапезничать в небольших заведениях, которые содержат предприниматели. На долю последних пришлось 67,6% «проеденных» волгоградцами денег, что в денежном эквиваленте составляет 19,3 млрд рублей.

На рестраны и кафе крупного и среднего бизнеса в Волгоградской области пришлось 32,4%, или 9,2 млрд потраченных жителями региона рублей.

При этом отмечается, что оборот общественного питания в Волгоградской области по-прежнему ниже, чем в Краснодарском крае или Ростовской области.