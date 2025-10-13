Экономика

Кафе и рестораны выставили волгоградцам счетов на 28,5 млрд рублей

Экономика 13.10.2025 13:57
0
13.10.2025 13:57


Жители Волгоградской области с начала 2025 года и по август оставили в кафе и ресторанах на 14,4% больше денег, чем за тот же период 2024 года. Общий счет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, вышел на 28,5 млрд рублей. 

По данным статистиков, чаще всего жители Волгоградского региона предпочитают трапезничать в небольших заведениях, которые содержат предприниматели. На долю последних пришлось 67,6% «проеденных» волгоградцами денег, что в  денежном эквиваленте составляет 19,3 млрд рублей. 

На рестраны и кафе крупного и среднего бизнеса в Волгоградской области пришлось 32,4%, или 9,2 млрд потраченных жителями региона рублей.

При этом отмечается, что оборот общественного питания в Волгоградской области по-прежнему ниже, чем в Краснодарском крае или Ростовской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
13.10.2025 16:33
Экономика 13.10.2025 16:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.10.2025 08:48
Экономика 09.10.2025 08:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.10.2025 07:20
Экономика 09.10.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2025 21:11
Экономика 08.10.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2025 13:16
Экономика 08.10.2025 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2025 09:45
Экономика 08.10.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2025 08:30
Экономика 08.10.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2025 12:02 Реклама
Экономика 07.10.2025 12:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2025 15:25
Экономика 06.10.2025 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2025 12:04
Экономика 03.10.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2025 10:23
Экономика 02.10.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2025 09:24
Экономика 02.10.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2025 06:59
Экономика 02.10.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.10.2025 09:38
Экономика 01.10.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 12:06
Экономика 30.09.2025 12:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
Экс-кандидату в ректоры ВГАФК дали 3 года колонии за мошенничествоСмотреть фотографии
16:34
В «Царицынской опере» исполняли классику и читали сказку для будущих мамСмотреть фотографии
16:33
УФАС увидело картельный сговор 50 перевозчиков в Волжском по тарифу на проездСмотреть фотографии
15:36
«Остались вопросы к УК»: в Волгограде диспетчерский центр принимает жалобы на холодные батареиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Из пробирки появились 300 новорожденных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Кафе и рестораны выставили волгоградцам счетов на 28,5 млрд рублейСмотреть фотографии
13:43
Полицейские под Астраханью даровали жизнь 1800 пленных раковСмотреть фотографии
13:10
«Был яркой частью большой мотоциклетной семьи»: ДТП в Турции оборвало жизнь спортсмена и предпринимателя из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёйСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и Волжском спасают подростков из разорванного на части автомобиляСмотреть фотографии
12:04
Волгоград занял 69-е место в рейтинге по уровню зарплат в РоссииСмотреть фотографии
11:51
Квартиры с интеллектом от «Железно» – это не опция, а базаСмотреть фотографии
11:46
Жители каких городов Волгоградской области переедут из авариекСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом отправлен в СИЗО пытавшийся зарезать таксиста мужчинаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде наивная пенсионерка перевела аферистам почти 12 млн рублейСмотреть фотографии
10:48
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 14-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
10:30
Маршрут автобусов №59 изменили по просьбе волгоградцевСмотреть фотографии
10:26
«Программа разработана на три года»: Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 «авариек» за 6 млрд рублейСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом засняли разбившуюся о ЛЭП вдребезги иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Есть 300-тысячное! Волгоградцы достигли цели по эко-проекту «ГрассЛес»Смотреть фотографии
09:27
SHOT: волгоградский байкер погиб в жестком ДТП в ТурцииСмотреть фотографии
08:47
«Мадам пришлось уговаривать»: рыбак из Волгограда выловил красотку-щукуСмотреть фотографии
08:21
«Эмоции самые положительные»: смотрим кадры победного матча «Ротора» против «Черноморца» Смотреть фотографии
07:49
Запрет на вылов щуки в Волге вступает в силу с 13 октябряСмотреть фотографии
07:34
Силы ПВО Минобороны перехватили 103 дрона ВСУ в регионах РоссииСмотреть фотографии
06:52
В Волжский на сутки доставят чудотворную икону Феодоровской Божией МатериСмотреть фотографии
06:46
В Волгограде «Бочарников-дерби» выиграл младшийСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде и области на новой неделе начнет пропадать ТВ-сигналСмотреть фотографии
05:58
Пять часов провел волгоградский аэропорт в закрытом режимеСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде экологи заподозрили очередной самосвал в уничтожении природыСмотреть фотографииCмотреть видео
 