Стали известны подробности о погибшем в ДТП в Турции 40-летнем мотоциклисте из Волгограда. Как сообщает V102.RU, им оказался спортсмен и предприниматель Антон Рыданов, который увлекался мотоциклетным спортом.

- Антон был яркой частью большой мотоциклетной семьи — спортсменом, чье стремление к победе, доброта и неиссякаемый позитив заряжали всех вокруг. Его уход — невосполнимая утрата для всех, кто его знал, для его родных и близких, для всего российского мотоспорта, - говорится в некрологе, опубликованном в Telegram-канале «Alpha Race. Внедорожная гоночная серия».

Жизнь Антона Рыданова трагически оборвалась 11 октября.

Ранее сообщалось, что 40-летний российский путешественник, который следовал из России в Каппадокию на мотоцикле, не справился с управлением на шоссе Ефахрит-Сивас в Турции и на скорости врезался в отбойник. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В сервисе проверки контрагентов Seldon.Basis отображается, что Антон Рыданов является совладельцем двух компаний, которые занимаются строительством жилых и нежилых зданий. В одной из них он является и гендиректором.

