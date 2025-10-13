Масштабная программа профессиональной переподготовки педагогов стартовала в Волгограде

10 октября в Волгограде стартовала программа профессиональной переподготовки – «Точка опоры: педагог в турбулентной и конфликтной среде». Её проводит московский Институт Адаптивного Интеллекта при поддержке Департамента образования администрации города.

Программа создана для тех, кто ежедневно находится на передовой школьной жизни – для директоров школ, учителей, психологов и методистов, специалистов по профилактике девиантного поведения и воспитательной работе. Организаторы уверены: в эпоху перемен особенно важно, чтобы педагоги чувствовали себя устойчиво, уверенно и могли поддерживать детей в самых сложных ситуациях.

– Темы, которые мы будем изучать, очень актуальны, ведь в стремительно меняющихся условиях образовательной системы, умение эффективно работать с конфликтами и преодолевать кризисы становится важным навыком не только для педагога, но и для любого руководителя, – поделилась директор средней школы №9 Елена Клюшина, – поэтому каждый из участников курса будет активно применять полученные навыки в своей деятельности.

Обучать волгоградских педагогов будет команда экспертов-практиков федерального уровня. Среди них – профессор Елена Петрова, доктор психологических наук Евгений Доценко, основатель Института Адаптивного Интеллекта Валерий Гут, доктора медицинских наук Константин Добрецов и Анна Прохорова. Каждый из них не просто теоретик, а человек, который много лет работает с реальными случаями и знает, как помочь педагогу сохранить внутреннее равновесие.

В ходе обучения участники разберут самые острые и актуальные темы: профилактику буллинга и девиантного поведения, создание психологически безопасной образовательной среды, развитие эмоционального интеллекта и навыков саморегуляции, выстраивание диалога с родителями, профилактику профессионального выгорания, а также профориентацию учеников в условиях стремительно меняющегося мира.

– Основная задача программы – научить педагогов не ломаться в сложных ситуациях и продолжать заниматься своим призванием и учить детей, но не за счёт своего ресурса. Тогда школы станут некими островками безопасности, – подчеркнул Валерий Гут.

Обучение рассчитано на 14 месяцев и включает 556 академических часов. Занятия будут проходить в онлайн-формате, а также в формате выездных тренингов и практической супервизии. По окончании программы каждый слушатель разработает собственный проект по трансформации школьной среды и получит диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Специалист по психопрофилактике и кризисному сопровождению в образовании».

– Убежден, что программа будет полезной для педагогов, а они, в свою очередь, будут транслировать это своим ученикам и их родителям. А по итогам обучения педагоги волгоградских школ если и не сделают для себя открытие, то что-то новое в свою работу точно привнесут, – отметил Геннадий Кузнецов, зампредседателя Волгоградской городской думы.

По данным авторов программы, к участию уже присоединились более 130 педагогов из восьми районов Волгограда, и прием заявок продолжается.

Фото: Ростислав Шуликин