Общество

Масштабная программа профессиональной переподготовки педагогов стартовала в Волгограде

Общество 13.10.2025 17:40
0
13.10.2025 17:40

10 октября в Волгограде стартовала программа профессиональной переподготовки – «Точка опоры: педагог в турбулентной и конфликтной среде». Её проводит московский Институт Адаптивного Интеллекта при поддержке Департамента образования администрации города.

Программа создана для тех, кто ежедневно находится на передовой школьной жизни – для директоров школ, учителей, психологов и методистов, специалистов по профилактике девиантного поведения и воспитательной работе. Организаторы уверены: в эпоху перемен особенно важно, чтобы педагоги чувствовали себя устойчиво, уверенно и могли поддерживать детей в самых сложных ситуациях.

– Темы, которые мы будем изучать, очень актуальны, ведь в стремительно меняющихся условиях образовательной системы, умение эффективно работать с конфликтами и преодолевать кризисы становится важным навыком не только для педагога, но и для любого руководителя, – поделилась директор средней школы №9 Елена Клюшина, – поэтому каждый из участников курса будет активно применять полученные навыки в своей деятельности.

Обучать волгоградских педагогов будет команда экспертов-практиков федерального уровня. Среди них – профессор Елена Петрова, доктор психологических наук Евгений Доценко, основатель Института Адаптивного Интеллекта Валерий Гут, доктора медицинских наук Константин Добрецов и Анна Прохорова. Каждый из них не просто теоретик, а человек, который много лет работает с реальными случаями и знает, как помочь педагогу сохранить внутреннее равновесие.

В ходе обучения участники разберут самые острые и актуальные темы: профилактику буллинга и девиантного поведения, создание психологически безопасной образовательной среды, развитие эмоционального интеллекта и навыков саморегуляции, выстраивание диалога с родителями, профилактику профессионального выгорания, а также профориентацию учеников в условиях стремительно меняющегося мира.

– Основная задача программы – научить педагогов не ломаться в сложных ситуациях и продолжать заниматься своим призванием и учить детей, но не за счёт своего ресурса. Тогда школы станут некими островками безопасности, – подчеркнул Валерий Гут.

Обучение рассчитано на 14 месяцев и включает 556 академических часов. Занятия будут проходить в онлайн-формате, а также в формате выездных тренингов и практической супервизии. По окончании программы каждый слушатель разработает собственный проект по трансформации школьной среды и получит диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Специалист по психопрофилактике и кризисному сопровождению в образовании».

– Убежден, что программа будет полезной для педагогов, а они, в свою очередь, будут транслировать это своим ученикам и их родителям. А по итогам обучения педагоги волгоградских школ если и не сделают для себя открытие, то что-то новое в свою работу точно привнесут, – отметил Геннадий Кузнецов, зампредседателя Волгоградской городской думы.

По данным авторов программы, к участию уже присоединились более 130 педагогов из восьми районов Волгограда, и прием заявок продолжается.

Фото: Ростислав Шуликин

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.10.2025 16:34 Реклама
Общество 13.10.2025 16:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 15:36
Общество 13.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 14:20
Общество 13.10.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 13:10
Общество 13.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 12:04
Общество 13.10.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 11:51 Реклама
Общество 13.10.2025 11:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 11:46
Общество 13.10.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 10:26
Общество 13.10.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 09:30
Общество 13.10.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 08:47
Общество 13.10.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 07:49
Общество 13.10.2025 07:49
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 06:52
Общество 13.10.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 06:33
Общество 13.10.2025 06:33
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 05:58
Общество 13.10.2025 05:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 21:23
Общество 12.10.2025 21:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:17
Волгоградка Анастасия Могилевская завоевала бронзу чемпионата ЮФО по сквошуСмотреть фотографии
18:42
«Без сети не обновляются»: волгоградцам посоветовали искать автобусы на бесплатных точках Wi-FiСмотреть фотографии
18:07
Забившего лицо нацистской символикой уроженца Украины отправили в колонию на ДонуСмотреть фотографии
17:43
Пригородные поезда до Волгограда изменят расписание из-за ремонта путейСмотреть фотографии
17:40
Масштабная программа профессиональной переподготовки педагогов стартовала в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
«Останавливайся, хуже будет»: погоня ГАИ за нарушителем закончилась пальбой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Экс-кандидату в ректоры ВГАФК дали 3 года колонии за мошенничествоСмотреть фотографии
16:34
В «Царицынской опере» исполняли классику и читали сказку для будущих мамСмотреть фотографии
16:33
УФАС увидело картельный сговор 50 перевозчиков в Волжском по тарифу на проездСмотреть фотографии
15:36
«Остались вопросы к УК»: в Волгограде диспетчерский центр принимает жалобы на холодные батареиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Из пробирки появились 300 новорожденных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Кафе и рестораны выставили волгоградцам счетов на 28,5 млрд рублейСмотреть фотографии
13:43
Полицейские под Астраханью даровали жизнь 1800 пленных раковСмотреть фотографии
13:10
«Был яркой частью большой мотоциклетной семьи»: ДТП в Турции оборвало жизнь спортсмена и предпринимателя из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёйСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и Волжском спасают подростков из разорванного на части автомобиляСмотреть фотографии
12:04
Волгоград занял 69-е место в рейтинге по уровню зарплат в РоссииСмотреть фотографии
11:51
Квартиры с интеллектом от «Железно» – это не опция, а базаСмотреть фотографии
11:46
Жители каких городов Волгоградской области переедут из авариекСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом отправлен в СИЗО пытавшийся зарезать таксиста мужчинаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде наивная пенсионерка перевела аферистам почти 12 млн рублейСмотреть фотографии
10:48
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 14-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
10:30
Маршрут автобусов №59 изменили по просьбе волгоградцевСмотреть фотографии
10:26
«Программа разработана на три года»: Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 «авариек» за 6 млрд рублейСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом засняли разбившуюся о ЛЭП вдребезги иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Есть 300-тысячное! Волгоградцы достигли цели по эко-проекту «ГрассЛес»Смотреть фотографии
09:27
SHOT: волгоградский байкер погиб в жестком ДТП в ТурцииСмотреть фотографии
08:47
«Мадам пришлось уговаривать»: рыбак из Волгограда выловил красотку-щукуСмотреть фотографии
08:21
«Эмоции самые положительные»: смотрим кадры победного матча «Ротора» против «Черноморца» Смотреть фотографии
07:49
Запрет на вылов щуки в Волге вступает в силу с 13 октябряСмотреть фотографии
 