Из пробирки появились 300 новорожденных в Волгоградской области

В Волгоградской области с начала года благодаря процедуре ЭКО родились 300 детей, в том числе восемь пар близнецов. Об этом V102.RU сообщили в комитете здравоохранения региона.

Всего врачи провели с января 1044 процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет ОМС. В основном ЭКО делали женщинам в возрасте 35-39 лет. В прошлом году 535 женщин, которые воспользовались этой процедурой, смогли стать матерями.

В облздраве отметили, что ЭКО делается бесплатно в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Направление можно получить в женской консультации.

Фото сгенерировано с помощью ИИ Шедеврум





