В Волгограде наивная пенсионерка перевела аферистам почти 12 млн рублей

Жертвой телефонных мошенников в Волгограде стала 66-летняя женщина, которая за две недели перевела неизвестным лицам 11 миллионов 960 тысяч рублей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, пенсионерка в течение двух недель переводила через банкомат деньги, часть из которых заняла у сестры.

Доверчивая женщина поверила аферистам, который связались с ней через мессенджеры. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и других организаций, они убедили пенсионерку перевести все сбережения на «безопасный счет». Волгоградку запугали тем, что на нее якобы пытаются оформить крупный кредит.

Женщина не сразу поняла, что ее обманывают. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».





