«Мадам пришлось уговаривать»: рыбак из Волгограда выловил красотку-щуку





Профессиональный рыбак из Волгограда Александр Ляшенко вновь стал обладателем увесистого трофея весом 9 килограммов по итогам ловли в Астраханской области. Мужчина показал красотку-щуку на зависть подписчиками в социальной сети.

По словам Александра, прежде чем рыба оказалась в его лодке, пришлось повозиться.

– Вот и первая девятка в этом сезоне. Давненько они не навещали мою лодку. Эту мадам пришлось прилично поуговаривать и погоняться за ней прежде чем она все-таки зажевала не маленькую приманку, да и то, вальяжно так скушала, как будто ей совсем не хотелось этого делать, после продолжительного провожания, – написал Александр.

Как и водится, Александр отпустил щуку после фото на память. Как отметил рыбак, это, вероятно, уже не первая удача «красотки».

– Обнаружил у нее оторванную жабру, при этом видно, что повреждение рыба получила давно и при этом она прекрасно чувствовала себя и продолжала питаться. Надеюсь, она также и продолжает это делать, набирая вес чтобы дальше расти и превращаться в местного огромного "мегалодона", так как, конечно, она была отпущена в родную стихию, – рассказал подписчикам профессиональный рыбак.

Фото: Александр Ляшенко / VK.com