При поддержке «Красного октября» начали обучение 100 первокурсников профильных колледжей





В этом учебном году при содействии металлургического завода начали обучение 50 студентов Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина (ВКУиНТ), еще 50 первокурсников зачислены в Волгоградский технический колледж. Будущие металлурги проходят обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и по долгосрочным договорам сотрудничества с профильными колледжами.

При поддержке «Красного октября» ВКУиНТ проводит уже третий набор студентов «Профессионалитета» по направлению «Технология машиностроения» – сейчас по этой программе учатся 80 студентов, в том числе – 25 поступивших в этом году.

В первую очередь обучение направлено на практическую подготовку будущих специалистов. При содействии сотрудников завода для студентов была разработана интенсивная образовательная программа, ориентированная на реальные потребности производства.

Также специалистов для «Красного октября» готовят в рамках двусторонних договоров сотрудничества с ВКУиНТ и Волгоградским техническим колледжем. 150 студентов, в числе которых – 75 первокурсников, обучаются по направлению «Сталеплавильное производство и обработка металлов давлением».

Во время обучения будущие металлурги посещают с экскурсией основные цеха предприятия, участвуют в заводских профориентационных мероприятиях. Программа старших курсов включает в себя практику под руководством наставников из числа специалистов предприятия.

– Благодаря тесной интеграции завода и средних специальных учебных заведений студенты еще на этапе обучения оказываются включенными в производственные процессы, корпоративную культуру, рабочий коллектив. Это обеспечивает ускоренную адаптацию молодых специалистов на рабочих местах и позволяет им работать результативно с первых дней, – рассказала директор по управлению персоналом «Красного октября» Марина Шендрик.

В рамках совместной с колледжами подготовки кадров «Красный октябрь» также оказывает поддержку в обновлении учебных кабинетов и мастерских. Так, осенью прошлого года во ВКУиНТ было открыто новое образовательное пространство по направлению «Металлургия» – три современные брендированные учебные аудитории, которые предназначены для студентов, обучающихся по востребованным на заводе специальностям.

– С профильными колледжами «Красный октябрь» сотрудничает не один десяток лет. Благодаря новым совместным проектам, в том числе участию предприятия в «Профессионалитете», подготовка квалифицированных кадров вышла на новый уровень. В наших цехах стало появляться еще больше молодых специалистов, готовых развиваться и строить карьеру вместе с нами. Важным шагом в этом направлении также стали мероприятия по обновлению инфраструктуры и оборудования в учебных заведениях, – подчеркнул генеральный директор «Красного октября» Александр Жуков.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия.

