



В ГКУ «Безопасный регион» подтвердили информацию о том, что во время ограниченной работы мобильного интернета табло, установленные в Волгограде и Волжском на остановках общественного транспорта, могут отражать неактуальную информацию. По данным властей, это связано с техническими особенностями созданной системы.

– При сбоях работы мобильной сети и ГЛОНАСС-сигнала, как и в других сервисах, по объективным причинам могут наблюдаться временные задержки в обновлении информации. Обращаем внимание жителей региона на возможное искажение данных на информационных табло, – сообщили в учреждении, отвечая на запрос редакции ИА «Высота 102».

Однако специалисты подчёркивают, что работа табло не влияет на движение общественного транспорта, а уточнить информацию о месте нахождения автобусов, троллейбусов и электробусов даже во время ограничений работы мобильного интернета возможно с помощью онлайн-карт. Для этого, правда, придётся прогуляться по городу.

– Проверить маршруты движения можно с помощью специальных сервисов, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Интерактивная карта бесплатных точек Wi-Fi в Волгоградской области находится в открытом доступе, – подчеркнули в ГКУ «Безопасный регион».

В целом же специалисты положительно оценивают эффективность работы табло на остановках общественного транспорта.

- Эта система эффективно зарекомендовала себя, демонстрируя оперативность обновления данных, - добавили специалисты государственного учреждения.

Напомним, ранее жители Волгограда столкнулись с регулярными сбоями в работе электронных табло. Во время ограничения мобильного интернета устройства начинают отображать не соответствующую действительности информацию об интервалах движения транспорта вводя пассажиров в заблуждение.

Фото из архива ИА «Высота 102»