



В Жирновском районе Волгоградской области суд избрал меру пресечения местному жителю Валерию Г., подозреваемому в покушении на убийство. По версии следствия, мужчина пытался зарезать таксиста, который привёз его бывшую жену.

- 5 октября 2025 года около 00 часов 30 минут домой к Валерию Г. приехала на такси его бывшая супруга для того, чтобы забрать свои вещи и вещи их совместного сына для последующего переезда. Валерий Г., находящийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою супругу к водителю такси, взял кухонный нож, вышел из своего дома, подошел к водительской двери автомобиля и нанес водителю такси два удара ножом, - сообщили в пресс-службе Жирновского районного суда.





Ранения пришлись на грудную клетку. У водителя также повреждено оказалось правое предплечье. Нанося удары, агрессор настолько увлёкся, что в какой-то момент нож обломался. Это помогло таксисту дать отпор мужчине, сесть в машину и уехать. В тот же день пострадавший обратился в районную ЦРБ.

Как ранее сообщала редакция, ревнивца оперативно задержали органы правопорядка.

Отметим, решением Жирновского районного суда Валерию Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2025 года.

Фото из архива ИА "Высоты 102 / Жирновский районный суд"