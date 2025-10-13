



12 октября в Светлоярском районе Волгоградской области лихач на легковушке отчаянно пытался удрать от полицейских. Перед этим поведение водителя вызвало интерес правоохранителей, и они попытались остановить автомобиль.







- Нарядом ДПС Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить автомобиль марки «ВАЗ-2109». Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, — сообщили журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время преследования инспекторы пытались вразумить мужчину через громкоговорители: «Уходим вправо, останавливаемся. Останавливаемся, хуже будет». Однако водитель только лишь ещё сильнее вдавил педаль газа. В этот момент правоохранители вынуждены были применить оружие. Лишь пробитые колёса вынудили лихача остановиться.

Отметим, как выяснилось, за рулём находится лишённый водительских прав 39-летний местный житель. Нарушитель отказался проходить медосвидетельствование. Собранные материалы направлены в суд для привлечения мужчину к административной ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области