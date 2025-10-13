Транспорт

Маршрут автобусов №59 изменили по просьбе волгоградцев

Транспорт 13.10.2025 10:30
0
13.10.2025 10:30


В Волгограде по просьбе горожан скорректирован автобусный маршрут №59 «Школа №61 – Технологический колледж». Как сообщили V102.RU в мэрии, изменения, которые вступят в силу с 18 октября, коснулись движения автобусов в Дзержинском районе, где на маршруте появились новые остановки.

В администрации пояснили, что сделано это для того, чтобы повысить транспортную доступность «Больничного комплекса» и новой школы №7 им. А. Н. Пахмутовой.

По данным мэрии, в Краснооктябрьском районе автобусный маршрут останется прежним. При следовании из этого района после съезда с проезда Дорожников автобусы теперь будут ходить по ул. Землячки, совершая остановки у «Больничного комплекса» и отделения «Микрохирургии глаза». Затем путь следования продолжится по ул. Константина Симонова. Автобусы не выезжая на бульвар 30 лет Победы и ул. Землячки выйдут на проспект Жукова. 


Новыми остановочными пунктами на пути следования маршрута станут «124-й Квартал» и «Школа №7». По проспекту Жукова маршрут пройдет до Самарского разъезда, где автобус совершит разворот и отправится к конечной остановке «Технологический колледж».

- При следовании со стороны конечной остановки в Дзержинском районе автобус с пр. Жукова будет уходить на новый участок ул. Константина Симонова, по которой мимо микрохирургии и больничного комплекса доедет до кругового движения и далее по обычному маршруту, - уточнили в мэрии.

Схема администрации Волгограда / t.me

Фото из архива V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
12.10.2025 09:34
Транспорт 12.10.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.10.2025 09:06
Транспорт 10.10.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.10.2025 15:25
Транспорт 09.10.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.10.2025 13:36
Транспорт 07.10.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.10.2025 11:08
Транспорт 07.10.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.10.2025 13:35
Транспорт 05.10.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.10.2025 12:39
Транспорт 03.10.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.10.2025 06:00
Транспорт 03.10.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.09.2025 14:52
Транспорт 30.09.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.09.2025 07:42
Транспорт 30.09.2025 07:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.09.2025 16:42
Транспорт 28.09.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.09.2025 13:21
Транспорт 26.09.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.09.2025 17:03
Транспорт 25.09.2025 17:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.09.2025 16:47
Транспорт 24.09.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.09.2025 16:26
Транспорт 23.09.2025 16:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:10
«Был яркой частью большой мотоциклетной семьи»: ДТП в Турции оборвало жизнь спортсмена и предпринимателя из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёйСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и Волжском спасают подростков из разорванного на части автомобиляСмотреть фотографии
12:04
Волгоград занял 69-е место в рейтинге по уровню зарплат в РоссииСмотреть фотографии
11:51
Квартиры с интеллектом от «Железно» – это не опция, а базаСмотреть фотографии
11:46
Жители каких городов Волгоградской области переедут из авариекСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом отправлен в СИЗО пытавшийся зарезать таксиста мужчинаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде наивная пенсионерка перевела аферистам почти 12 млн рублейСмотреть фотографии
10:48
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 14-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
10:30
Маршрут автобусов №59 изменили по просьбе волгоградцевСмотреть фотографии
10:26
«Программа разработана на три года»: Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 «авариек» за 6 млрд рублейСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом засняли разбившуюся о ЛЭП вдребезги иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Есть 300-тысячное! Волгоградцы достигли цели по эко-проекту «ГрассЛес»Смотреть фотографии
09:27
SHOT: волгоградский байкер погиб в жестком ДТП в ТурцииСмотреть фотографии
08:47
«Мадам пришлось уговаривать»: рыбак из Волгограда выловил красотку-щукуСмотреть фотографии
08:21
«Эмоции самые положительные»: смотрим кадры победного матча «Ротора» против «Черноморца» Смотреть фотографии
07:49
Запрет на вылов щуки в Волге вступает в силу с 13 октябряСмотреть фотографии
07:34
Силы ПВО Минобороны перехватили 103 дрона ВСУ в регионах РоссииСмотреть фотографии
06:52
В Волжский на сутки доставят чудотворную икону Феодоровской Божией МатериСмотреть фотографии
06:46
В Волгограде «Бочарников-дерби» выиграл младшийСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде и области на новой неделе начнет пропадать ТВ-сигналСмотреть фотографии
05:58
Пять часов провел волгоградский аэропорт в закрытом режимеСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде экологи заподозрили очередной самосвал в уничтожении природыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:42
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ против волгоградцевСмотреть фотографии
20:00
Бастрыкин поручил СК заняться аварийной дорогой к хутору Столяров под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:52
Синоптики предупредили волгоградцев о надвигающихся морозахСмотреть фотографии
17:59
«Ротор» дома выиграл у «Черноморца» со счетом 2:0Смотреть фотографии
17:34
«Нас не заменит никакой искусственный интеллект»: молодой почтальон из Фролово — о том, почему пришел в профессию и решил остаться в ней навсегдаСмотреть фотографии
17:24
12127 зрителей насчитали на матче «Ротора» и «Черноморца»Смотреть фотографии
17:08
Первый тайм матча «Ротора» и «Черноморца» закончился нулевой ничьейСмотреть фотографии
 