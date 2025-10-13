Маршрут автобусов №59 изменили по просьбе волгоградцев

В Волгограде по просьбе горожан скорректирован автобусный маршрут №59 «Школа №61 – Технологический колледж». Как сообщили V102.RU в мэрии, изменения, которые вступят в силу с 18 октября, коснулись движения автобусов в Дзержинском районе, где на маршруте появились новые остановки.

В администрации пояснили, что сделано это для того, чтобы повысить транспортную доступность «Больничного комплекса» и новой школы №7 им. А. Н. Пахмутовой.

По данным мэрии, в Краснооктябрьском районе автобусный маршрут останется прежним. При следовании из этого района после съезда с проезда Дорожников автобусы теперь будут ходить по ул. Землячки, совершая остановки у «Больничного комплекса» и отделения «Микрохирургии глаза». Затем путь следования продолжится по ул. Константина Симонова. Автобусы не выезжая на бульвар 30 лет Победы и ул. Землячки выйдут на проспект Жукова.





Новыми остановочными пунктами на пути следования маршрута станут «124-й Квартал» и «Школа №7». По проспекту Жукова маршрут пройдет до Самарского разъезда, где автобус совершит разворот и отправится к конечной остановке «Технологический колледж».

- При следовании со стороны конечной остановки в Дзержинском районе автобус с пр. Жукова будет уходить на новый участок ул. Константина Симонова, по которой мимо микрохирургии и больничного комплекса доедет до кругового движения и далее по обычному маршруту, - уточнили в мэрии.

Схема администрации Волгограда / t.me

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!