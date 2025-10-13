Общество

Есть 300-тысячное! Волгоградцы достигли цели по эко-проекту «ГрассЛес»

13.10.2025
В Волгоградской области в завершение 4-летней программы по лесовосстановлению российского производителя автохимии и бытовой химии GRASS высадили финальное 300-тысячное дерево. Как сообщает ИА «Высота 102», дерево было посажено лично основателем компании Михаилом Грачевым у головного офиса в Средней Ахтубе.


Напомним, что проект #ГрассЛес стартовал в 2021 году и, быстро набрав обороты, вскоре перерос в масштабную эко-акцию. За четыре года участниками проекта стали такие регионы России как: Волгоградская, Архангельская, Рязанская и Московская области, а также Республика Калмыкия.

В Архангельской области волгоградцы сплотились с местными производителями картона, в Рязанской области – с производителями поддонов. Совместные акции с ритейлером «Фикс Прайс» были проведены в Московской области и Волго-Ахтубинской пойме. Напомним, что жители пяти городов России смогли получить от организаторов и высадить 25 000 саженцев деревьев.

– Четыре года компания не просто высаживала деревья, но и регулярно проводила агроуходы. К инициативе на всем пути присоединялись сотрудники, партнеры компании, и местные жители. Совместными усилиями была создана крупная зелёная зона, способствующая улучшению экологии и сохранению природных ресурсов, – подводят сегодня итоги акции ее идейные вдохновители.


По словам Михаила Грачева, достигнутый результат – не просто цифра в отчёте. Программа «Грасслес» продемонстрировала, как системный подход и объединение усилий бизнеса, экологических организаций и местных сообществ позволяют добиваться реальных изменений к лучшему.

– Это наглядное доказательство того, что бизнес несёт ответственность перед планетой. Каждое дерево – это вклад в будущее, который стал возможен благодаря совместным усилиям нашей команды, партнеров и тысячам неравнодушных людей. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем продолжать делать мир чище и зеленее, – подытожил основатель компании GRASS.

