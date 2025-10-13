Силы ПВО Минобороны перехватили 103 дрона ВСУ в регионах России





В регионах России в ночь на 13 октября отражена массированная атака украинских беспилотников. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 БПЛА самолетного типа.

По данным Министерства обороны РФ, 40 дронов ликвидированы над территорией Республики Крым, 26 – над Астраханской областью, 19 – над акваторией Черного моря. Еще 14 беспилотников ВСУ сбиты за ночь в Ростовской области, 2 – над акваторией Азовского моря.

По одному БПЛА сбиты над Белгородской областью и Республикой Калмыкия.

Напомним, в Волгограде в связи с угрозой беспилотной опасности на пять часов был закрыт аэропорт Сталинград».



