Забившего лицо нацистской символикой уроженца Украины отправили в колонию на Дону

Федеральные новости 13.10.2025 18:07
В Ростовской области к двум с половиной годам колонии приговорили уроженца Украины Павла Ц., лицо которого и голова забиты татуировками с нацистской символикой. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на региональное управление ФСБ России. 

Как передает издание, осужденый родился в Кировоградской области и ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за демонстрацию запрещенных на территории РФ сиволов. 

– В 2023 году его оштрафовали за публичное демонстрирование запрещённых изображений. Несмотря на это, он продолжил открыто показывать нацистские татуировки в общественных местах, чем вызвал общественный резонанс и внимание правоохранительных органов, – уточняет Привет-Ростов. 

На этот раз мужчину, не имеющего на текущий момент гражданства, осудили уже по статье 282.4 Уголовного кодекса РФ – неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенных федеральным законодательством нацистской атрибутики или символики.

Кроме того, ему предстоит еще один суд – по статье УК РФ о мошенничестве. В апреле 2024 года сотрудники ФСБ задержали его в Белокалитвинском районе, где он собирал деньги под предлогом оказания помощи участникам СВО.  

Скриншот: видео УФСБ России по Ростовской области 

