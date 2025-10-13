Общество

«Остались вопросы к УК»: в Волгограде диспетчерский центр принимает жалобы на холодные батареи

13.10.2025
13 октября власти Волгограда рассказали о работе Единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ. С началом отопительного сезона здесь началась горячая пора. Специалисты помогают жильцам МКД найти контакт с УК для оперативного развоздушивания внутридомовых сетей.



- В этом году чуть раньше начался отопительный сезон. Сейчас, к 13 октября, запущены все котельные и тепло подаётся во все многоквартирные дома. Идёт процесс развоздушивания систем подачи и протопления стояков. В этот период вопросы, которые к нам продолжают поступать, в большей степени относятся к компетенции управляющих компаний. Если у жильцов есть какие-то на температуру в жилом помещении, то они могут обратиться как напрямую в УК, так и к нам на горячую линию, — подчеркнул директор МКУ «Волгоградский инженерный центр» Павел Евтюнин.

Ранее в работу Единого диспетчерского центра была интегрирована возможность прямой и оперативной связи с обслуживающими организациями, благодаря чему списки проблемных квартир в считанные минуты передаются в компании.

Отметим, обратиться в ЕДЦ волгоградцы могут по телефону 8(8442) 333-134. Операторы работают круглосуточно.

