Волгоград занял 69-е место в рейтинге по уровню зарплат в России

В рейтинге крупных российских городов по уровню зарплат Волгоград оказался на 69-ом месте из 100. Как сообщает V102.RU, исследование подготовили эксперты РИА Новости, рассчитав соотношение средних зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ста городах России.

Для составления рейтинга использовались официальные данные Росстата по средним зарплатам по городам (за вычетом НДФЛ) и фиксированному потребительскому набору.

Так, соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набора в Волгограде составило 2,98. При этом средняя чистая зарплата волгогрдцев в первом полугодии 2025 года указана в сумме 65,1 тыс. рублей. Относительно аналогичного периода 2024 года в Волгограде, согласно опубликованным данным, размер зарплаты вырос на 15%.

Среди городов Южного федерального округа по покупательной способности зарплаты лидирует Ростов-на-Дону, который расположился на 50-ой строчке рейтинга с зарплатой 78,7 тыс. рублей (покупательная способность 3,26). На 54-ом месте Краснодар - 82,2 тыс. рублей (3,24). Астрахань заняла 74-ое место с зарплатой 62,2 тыс. рублей (2,90). Элиста оказалась в конце рейтинга на 98-ой строчке с зарплатой 51 тыс. рублей (2,28).

Эксперты отмечают, что в российском рейтинге уже четвертый год по покупательной способности средней зарплаты лидирует Новый Уренгой. В число лидеров также вошли другие северные города, а также столица России с пригородами.





