Общество

Волгоград занял 69-е место в рейтинге по уровню зарплат в России

Общество 13.10.2025 12:04
0
13.10.2025 12:04


В рейтинге крупных российских городов по уровню зарплат Волгоград оказался на 69-ом месте из 100. Как сообщает V102.RU, исследование подготовили эксперты РИА Новости, рассчитав соотношение средних зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ста городах России.

Для составления рейтинга использовались официальные данные Росстата по средним зарплатам по городам (за вычетом НДФЛ) и фиксированному потребительскому набору.

Так, соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набора в Волгограде составило 2,98. При этом средняя чистая зарплата волгогрдцев в первом полугодии 2025 года указана в сумме 65,1 тыс. рублей.  Относительно аналогичного периода 2024 года в Волгограде, согласно опубликованным данным, размер зарплаты вырос на 15%.

Среди городов Южного федерального округа по покупательной способности зарплаты лидирует Ростов-на-Дону, который расположился на 50-ой строчке рейтинга с зарплатой 78,7 тыс. рублей (покупательная способность 3,26). На 54-ом месте Краснодар - 82,2 тыс. рублей (3,24). Астрахань заняла 74-ое место с зарплатой 62,2 тыс. рублей (2,90). Элиста оказалась в конце рейтинга на 98-ой строчке с зарплатой 51 тыс. рублей (2,28).

Эксперты отмечают, что в российском рейтинге уже четвертый год по покупательной способности средней зарплаты лидирует Новый Уренгой. В число лидеров также вошли другие северные города, а также столица России с пригородами.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.10.2025 13:10
Общество 13.10.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 11:51 Реклама
Общество 13.10.2025 11:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2025 11:46
Общество 13.10.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 10:26
Общество 13.10.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 09:30
Общество 13.10.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 08:47
Общество 13.10.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 07:49
Общество 13.10.2025 07:49
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 06:52
Общество 13.10.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 06:33
Общество 13.10.2025 06:33
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2025 05:58
Общество 13.10.2025 05:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 21:23
Общество 12.10.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 20:00
Общество 12.10.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 18:52
Общество 12.10.2025 18:52
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 17:34
Общество 12.10.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 16:44
Общество 12.10.2025 16:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:10
«Был яркой частью большой мотоциклетной семьи»: ДТП в Турции оборвало жизнь спортсмена и предпринимателя из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёйСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и Волжском спасают подростков из разорванного на части автомобиляСмотреть фотографии
12:04
Волгоград занял 69-е место в рейтинге по уровню зарплат в РоссииСмотреть фотографии
11:51
Квартиры с интеллектом от «Железно» – это не опция, а базаСмотреть фотографии
11:46
Жители каких городов Волгоградской области переедут из авариекСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом отправлен в СИЗО пытавшийся зарезать таксиста мужчинаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде наивная пенсионерка перевела аферистам почти 12 млн рублейСмотреть фотографии
10:48
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 14-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
10:30
Маршрут автобусов №59 изменили по просьбе волгоградцевСмотреть фотографии
10:26
«Программа разработана на три года»: Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 «авариек» за 6 млрд рублейСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом засняли разбившуюся о ЛЭП вдребезги иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Есть 300-тысячное! Волгоградцы достигли цели по эко-проекту «ГрассЛес»Смотреть фотографии
09:27
SHOT: волгоградский байкер погиб в жестком ДТП в ТурцииСмотреть фотографии
08:47
«Мадам пришлось уговаривать»: рыбак из Волгограда выловил красотку-щукуСмотреть фотографии
08:21
«Эмоции самые положительные»: смотрим кадры победного матча «Ротора» против «Черноморца» Смотреть фотографии
07:49
Запрет на вылов щуки в Волге вступает в силу с 13 октябряСмотреть фотографии
07:34
Силы ПВО Минобороны перехватили 103 дрона ВСУ в регионах РоссииСмотреть фотографии
06:52
В Волжский на сутки доставят чудотворную икону Феодоровской Божией МатериСмотреть фотографии
06:46
В Волгограде «Бочарников-дерби» выиграл младшийСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде и области на новой неделе начнет пропадать ТВ-сигналСмотреть фотографии
05:58
Пять часов провел волгоградский аэропорт в закрытом режимеСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде экологи заподозрили очередной самосвал в уничтожении природыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:42
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ против волгоградцевСмотреть фотографии
20:00
Бастрыкин поручил СК заняться аварийной дорогой к хутору Столяров под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:52
Синоптики предупредили волгоградцев о надвигающихся морозахСмотреть фотографии
17:59
«Ротор» дома выиграл у «Черноморца» со счетом 2:0Смотреть фотографии
17:34
«Нас не заменит никакой искусственный интеллект»: молодой почтальон из Фролово — о том, почему пришел в профессию и решил остаться в ней навсегдаСмотреть фотографии
17:24
12127 зрителей насчитали на матче «Ротора» и «Черноморца»Смотреть фотографии
17:08
Первый тайм матча «Ротора» и «Черноморца» закончился нулевой ничьейСмотреть фотографии
 