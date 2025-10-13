Происшествия

Полицейские под Астраханью даровали жизнь 1800 пленных раков

Происшествия 13.10.2025 13:43
В Астраханской области полицейские выпустили на свободу 1885 раков. Как сообщает Арбуз, все они были обнаружены в одном из автомобилей, который был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. 

– За рулем находился 33-летний житель Володарского района области. В багажнике машины было пять коробок с живым товаром – речными раками. Водитель пояснил, что приобрел их у неизвестного мужчины, – передает астраханское издание. 

На удивление, все раки оказались живы на момент проверки. Астраханская полиция заявила, что речных обитателей выпустили на волю в Приволжском районе. Проводится проверка. 

