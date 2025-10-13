Запрет на вылов щуки в Волге вступает в силу с 13 октября





Сегодня, 13 октября, вступает в силу запрет Минсельхоза России на любительский лов щуки в Волге, а также в водоемах Калмыкии и Астраханской области. Как сообщает ИА «Высота 102», фактически осуществлять ловлю рыбаки не смогут с 11 декабря 2025 года.

Любительское рыболовство щуки запрещается по 15 февраля 2026 года. Как отмечается в приказе Министерства СХ, ограничения вводятся с целью сохранения водных биоресурсов.

Отметим, что решение о запрете было принято 1 сентября текущего года года.

