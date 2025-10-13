Жители каких городов Волгоградской области переедут из авариек





В администрации Волгоградской области уточнили список населенных пунктов, жители которых в рамках новой региональной программы, рассчитанной на три года, будут переселены из аварийных многоквартирных домов.

О старте программы, реализация которой начинается в Волгоградском регионе уже в 2025 году, сообщил 13 октября на оперативном соверщании глава региона Андрей Бочаров. В рамках программы планируется переселить 4475 жителей из 62 домов общей площадью около 60 тысяч кв. м. Предполагается, что на эти цели будет израсходовано не менее 6 млрд рублей, в том числе из федеральных источников.

В программе примут участие 10 муниципалитетов Волгоградской области, в которых дома будут обследоваться и включаться в адресную региональную программу.

Как уточнили в администрации региона, в список городов, где будет проведено расселение, вошли:

Волгоград,

Волжский,

Камышин,

Михайловка,

Жирновск,

Калач-на-Дону,

Суровикино,

Городище,

р.п.Средяя Ахтуба,

Палласовка.

Напомним, ранее Андрей Бочаров сообщил, что на предыдущих этапах в Волгоградской области улучшили свои жилищные условия более 23 тысяч жителей региона.

– Во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с федеральным Фондом развития территорий Волгоградская область приступает к реализации новой региональной программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Общий объем финансирования программы оценивается порядка 6 млрд рублей, – сообщил глава региона.